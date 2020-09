‘É muito amor’, diz Giovanna Ewbank em fotos de Zyan fantasiado

Giovanna Ewbank e seu filho caçula Zyan Foto: Reprodução Instagram/ @gioewbank

A apresentadora Giovanna Ewbank encantou a internet ao compartilhar, nesta terça-feira, 22, uma sessão de fotos do seu filho caçula, Zyan, fantasiado de rena.

Nas imagens, o menino, que completou dois meses no início deste mês, aparece usando uma touca de tricô com orelhinhas e chifres e, para completar o visual, uma calça marrom com um rabinho.

“‘O que eu sou? Uma piada pra você, Giovanna?'”, escreveu ela na legenda, como se Zyan estivesse falando. “Meu Deus, como eu amo! Não dá! É muito amor”, completou a apresentadora.

O pai, Bruno Gagliasso, também repostou as fotos do filho. “É o baby Zyan do papai e da mamãe”, escreveu. Diversos foram os elogios ao pequeno nos comentários de ambas as publicações.

“Ah não! Como é lindo”, disse Thammy Miranda. “Que lindeza”, comentou a cantora Iza. O ator Rafael Zulu também falou :“Vocês colecionam filhos lindos né? Que trinca meu Deus”, se referindo aos outros filhos do casal, Titi e e Bless, de 7 e 5 anos.

A gravidez de Zyan foi anunciada em dezembro de 2019. A notícia do nascimento do bebê, no dia 8 de julho, foi dada pelo humorista Hélio de la Peña, que estava administrando a conta no Instagram de Bruno, na época, para divulgar conteúdos sobre racismo.