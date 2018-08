'É ele quem manda na parada', diz Ivete Sangalo sobre filho escolher nome das gêmeas

Ivete Sangalo é mãe de Marcelo e das gêmeas Helena e Marina. Foto: João Miguel Júnior/Globo

Ivete Sangalo falou sobre maternidade e relembrou a mãe, Dona Maria, no Altas Horas especial de Dia das Mães, que vai ao ar no próximo sábado, 12.

A cantora baiana explicou que foi o filho Marcelo, de oito anos, que escolheu o nome das gêmeas, que nasceram em pleno carnaval.

"Ele pesquisou e viu que Marina tinha a ver com mar - e ele é pescador como o pai - e Helena é aquela que reluz, que ilumina. Ele me trouxe essa explicação e eu disse que elas se chamariam assim porque é ele quem manda na parada", brinca.

Segundo ela, o primogênito tem sido exemplar nos cuidados com as recém-nascidas. "Queria agradecer o carinho e mandar um beijo para meus filhos, Marcelo, Helena e Marina, que me ensinaram a ser a mãe que sou", disse.

Ao relembrar a mãe dela, Dona Maria, que morreu em 2001 devido a uma parada cardíaca, Ivete se emocionou. "Cada ato, cada movimento do meu corpo é uma repetição dos movimentos da minha mãe. Quando estou sozinha, pergunto para ela se estou indo pelo caminho certo. Ela me aproxima de sua força e aí, quando penso que não vou aguentar ou suportar alguma coisa, já passei, já aguentei e já vivi", afirma.