Dwayne 'The Rock' Johnson anuncia casamento com Lauren Hashian

Dwayne 'The Rock' Johnson e a mulher Lauren Hashian na premiere do filme 'Moana', em novembro de 2016. Foto: Danny Moloshok/Reuters

O ator Dwayne Johnson, mais conhecido como The Rock, publicou duas fotos no Instagram para anunciar que oficializou sua união com a cantora Lauren Hashian.

Juntos há mais de dez anos, eles têm duas filhas pequenas: Tiana Gia Johnson e Jasmine Johnson. O ator ainda tem uma filha adolescente de um casamento anterior, Simone Alexandra Johnson.

A celebração da união entre Johnson e Lauren ocorreu no último domingo, 18, no Havaí. Ambos usaram roupas brancas e posaram para fotos às margens do mar.

Com informações da AP