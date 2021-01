Dwayne Johnson, o The Rock, presenteia amigo com um carro novo

Dwayne 'The Rock' Johnson Foto: Danny Moloshok/Reuters

Dwayne Johnson, também conhecido como The Rock, usou seu Instagram para mostrar o momento em que presenteia um amigo de longa data com um carro novo.

O ator contextualizou que Bruno Lauer o acolheu quando não tinha lugar para ir durante a adolescência, e repetiu a generosidade anos depois, quando passava por necessidades.

"Minha mãe e eu fomos despejados do Havaí e fui enviado para Nashville, no Tennessee, para viver com meu pai. Quando pousei em Nashville, logo descobri que não ia viver com meu pai. M*** acontece, planos mudam e é assim que é", contou The Rock.

Em seguida continuou: "Fui informado de que ia viver com um cara chamado Bruno, que à época vivia em um pequeno quarto em um lugar chamado Alamo Plaza Motel. Bruno poderia (e deveria) ter dito 'não, não vou receber um garoto que não conheço'. Mas ele não disse."

Dwayne Johnson ainda destacou que, nove anos depois, quando tinha pouco dinheiro e começava a carreira de lutador, voltou a ficar sem ter onde morar, hospedando-se novamente no trailer de Bruno.

Ao receber o carro, o amigo se emocionou: "Ninguém nunca fez algo parecido com isso por mim antes. Não acredito nisso". The Rock já deu outros presentes generosos no passado, como um carro ao homem que foi seu dublê por 17 anos.

Assista ao vídeo em que Dwayne Johnson entrega o carro para o amigo Bruno Lauer. O material foi publicado no último dia 31 de dezembro.