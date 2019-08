Dwayne Johnson lidera lista ‘Forbes’ de atores mais bem pagos

Dwayne Johnson participa de evento em Los Angeles, Califórnia. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

O herói de filmes de ação Dwayne Johnson, estrela das franquias Jumanji e Velozes e Furiosos, encabeçou a lista anual de atores mais bem pagos do mundo, informou a revista Forbes nesta quarta-feira, 21.

Johnson, ex-lutador antes conhecido como The Rock, recebeu US$ 89,4 milhões de dólares (aproximadamente 360 milhões de reais) entre junho de 2018 e junho de 2019, disse a publicação. Isso inclui seu salário e uma fatia dos lucros dos filmes, 700 mil dólares por episódio da série Ballers, da HBO, e sete dígitos de direitos autorais de sua linha de roupas, sapatos e fones de ouvido da Under Armour.

No ano passado, Johnson só ficou atrás de George Clooney, que lucrou com a venda de sua fabricante de tequila. Os dois seguintes da lista são dois astros de Vingadores: Ultimato, o filme mais lucrativo da história. Chris Hemsworth, que interpretou Thor, recebeu 76,4 milhões de dólares, e Robert Downey Jr., que encarnou o Homem de Ferro, 66 milhões de dólares, de acordo com a Forbes.

Outros colegas de elenco, como Bradley Cooper, Chris Evans e Paul Rudd, também ficaram entre os dez mais bem remunerados.

Mas a maior parte dos ganhos de Cooper veio de Nasce Uma Estrela, drama musical que dirigiu, produziu, coescreveu e estrelou ao lado de Lady Gaga - 40 milhões dos 57 milhões de dólares que recebeu vieram desse filme. As cifras não contemplam as deduções de impostos nem as remunerações de agentes, empresários e advogados, detalhou a revista.