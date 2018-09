Dwayne Johnson ensina filha de dois anos a dizer ‘girl power’

O ator Dwayne Johnson postou vídeo no Instagram com sua filha fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher Foto: Instagram/@therock

O ator Dwayne ‘The Rock’ Johnson postou um vídeo em seu Instagram nesta última quinta-feira, 8, em comemoração do Dia Internacional da Mulher. No post, ele aparece com sua filha mais nova, Jasmine, de dois anos, e a ensina a falar girl power (poder das garotas, em tradução livre). O vídeo vem dias depois de Dwayne anunciar na mesma rede social que ela passou por uma emergência médica.

“Ok, minha rainha, você pode dizer girl power?”, diz The Rock no vídeo e Jasmine repete as palavras. “Muito bem”, continua o ator. Na sequência do post ele ainda brinca fazendo ela falar International Women’s Day (Dia Internacional da Mulher) e depois uma frase enorme, mas Jasmine só consegue repetir as duas palavras finais.

Veja abaixo o vídeo: