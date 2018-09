Dwayne Johnson aceita Framboesa de Ouro por ‘Baywatch’

De forma bem humorada, o ator Dwayne Johnson aceitou o prêmio Framboesa de Ouro que o filme 'Baywatch: S.O.S. Malibu' recebeu Foto: Frank Masi/Paramount Pictures/Divulgação

O ator Dwayne Johnson usou suas redes sociais neste último domingo para agradecer o prêmio que o filme Baywatch: S.O.S. Malibu recebeu no Framboesa de Ouro, sátira do Oscar que homenageia os considerados piores filmes do ano. Estrelada pelo ator, a produção recebeu o prêmio na categoria filme tão ruim que você acaba gostando, escolhida com voto popular em conjunto com o site Rotten Tomatoes.

“Olha, nós fizemos Baywatch com a melhor das intenções, mas infelizmente não saiu do jeito que nós queríamos”, disse um sorridente Dwyane no vídeo. “Mas eu humildemente aceito a minha Framboesa de Ouro, agradeço aos fãs e aos críticos, e ganhar na categoria de filme tão ruim que você acaba gostando não é tão ruim assim”, completou o ator.

Baywatch: S.O.S. Malibu estreou nos cinemas em maio de 2017 e foi uma decepção de crítica e de bilheteria. Com avaliação de 18% no site Rotten Tomatoes, o filme só arrecadou cerca de US$ 177 milhões (cerca de R$ 576 milhões) mundialmente e foi considerado um fracasso pela Paramount Pictures, que congelou os planos de fazer uma sequência.

Veja abaixo o vídeo do The Rock aceitando o prêmio.