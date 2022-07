Três pessoas ficam feridas após explosão de fogos de artifício durante show de Dua Lipa

Explosão de fogos de artifício ilegais fere três durante show da cantora Dua Lipa Foto: Instagram/@dualipa

Três pessoas ficaram feridas após a explosão de fogos de artifício ilegais durante o show da cantora Dua Lipa, na última quarta, 27, na Scotiabank Arena, em Toronto, no Canadá.

Os fãs da cantora que foram atingidos receberam atendimento no local e foram liberados, segundo informações da Revista People. Eles tiveram ferimentos leves e foram atendidos por médicos que estavam no local.

No momento que os fogos estouraram, os admiradores de Dua Lipa pensavam se tratar de uma das surpresas que faziam parte do show. "Estava no final, durante a última música dela, e os fogos já tinham saído, então pensamos que era parte do final”, disse um fã.

Caught this last night thinking these fireworks were part of the show until we quickly realized they weren’t…!!! pic.twitter.com/0t2tLwL7s8 — Mi² (@MimiVuong) July 28, 2022

A polícia chegou ao local do show por volta das 23h (horário local), após relatos de que pessoas tinham disparado fogos de artifício no final do show da cantora.

Um assessor da Maple Leaf Sports & Entertainment, proprietária da arena, afirmou que todos os participantes passam por detectores de metal na entrada do show e que a prioridade da casa é proporcionar um ambiente seguro para todos os fãs. "Como um dos principais locais da América do Norte, criar um local seguro para todos os participantes no Scotiabank Arena é a principal prioridade da MLSE”.

Dua Lipa estará presente no Rock in Rio 2022 e se apresentará dia 11 de setembro. A cantora também fará um show em São Paulo no dia 9.