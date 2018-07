Durante show de Britney Spears, fã invade palco, dá estrela e dança

Britney Spears atualmemente está com uma temporada de shows em Las Vegas. Foto: REUTERS/Mario Anzuoni

Britney Spears estava se apresentando no Planet Hollywood, em Las Vegas, na última quarta-feira, 9, quando um fã invadiu o palco e resolveu 'animar' a plateia.

Um homem apareceu repentinamente na lateral do palco, deu uma estrela, foi até os dançarinos e começou a dançar, quando foi parado pelos seguranças. Neste momento, Britney interrompeu a apresentação.

O homem chegou a bater nos seguranças, então os dançarinos resolveram ajudar, e conseguiram controlar a situação. Depois que o fã foi detido, Britney continuou a cantar.

De acordo com informações do Departamento de Polícia de Las Vegas à Associated Press, o homem se chama Jesse Webb e vai ser acusado de invasão. A Polícia disse ainda que a segurança já havia pedido para ele se retirar do Planet Hollywood antes de subir no palco.