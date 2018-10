Dupla sertaneja Fabio e Guilherme morre em acidente de carro

A dupla Fabio e Guilherme. Foto: Instagram / @fabioeguilherme

A dupla sertaneja formada pelos irmãos Fabio e Guilherme sofreu um acidente de carro na Rodovia Altino Arantes, em Batatais, no interior de São Paulo. O carro em que estavam os músicos invadiu a pista contrária e bateu de frente com um caminhão. Os irmãos morreram no local após a colisão, mas o motorista do caminhão não se feriu.

Leia também: Ônibus da dupla George Henrique e Rodrigo capota em rodovia

No Instagram, um amigo da dupla lamentou a morte e informou detalhes do velório e enterro. “É com muito pesar que informamos sobre o falecimento dos nossos grandes amigos Fabio e Guilherme. Tal situação nos pegou de surpresa e os levou de nós repentinamente”, escreveu João Agripino. Em outra publicação, o cantor e compositor Abel Martins disse: “Sem palavras para expressar a tristeza que estou sentindo em saber dessa notícia. A gente que sábado estava junto cantando, conversamos tanta coisa e hoje uma notícia dessas”.

O velório será realizado nesta segunda-feira, 22, na Avenida da Saudade, 247, em Passos, cidade no interior de Minas Gerais onde os irmãos nasceram. O enterro será realizado no mesmo local, às 20h.

Fabio e Guilherme começaram a carreira em 2009, ficando conhecidos como os “gordinhos”. A música de maior sucesso é Toalhinha, lançada em novembro de 2016 no YouTube e que possui mais de 50 mil visualizações.