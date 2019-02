Dupla Henrique e Juliano cancela show após morte de integrante da equipe

A dupla sertaneja Henrique e Juliano. Foto: Instagram/@henriqueejuliano

Carlos Barbosa de Souza, de 30 anos, conhecido como Carlão, morreu enquanto montava o palco para o show da dupla Henrique e Juliano neste sábado, 9, em Uberaba, Minas Gerais.

Ele foi atingido por uma descarga elétrica e caiu de uma altura de seis metros, de acordo com informações do Corpo de Bombeiros. Carlão teve parada cardíaca, chegou a receber atendimento do SAMU, mas não resistiu.

No perfil oficial da dupla no Instagram, uma mensagem de luto sobre o ocorrido. “A família Henrique e Juliano está de luto. Hoje, um dos integrantes da equipe sofreu um acidente e, infelizmente, veio a óbito”.

O texto ainda presta solidariedade à família do funcionário da equipe. “Compartilhamos com a família de Carlos Barbosa de Souza, Carlão, o sentimento de perda e dor. Que Deus receba nosso companheiro em seus braços e conforte o coração de seus entes queridos. Descanse em paz, Carlão”, encerra a nota oficial da dupla.

A organização do show também informou que uma nova apresentação da dupla ocorrerá posteriormente, ainda com data a ser definida.