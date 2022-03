Dupla Fiduma & Jeca lança música que mistura sertanejo com reggae

A dupla sertaneja Fiduma & Jeca mistura sertanejo com reggae no novo single 'Xadrezinho'. Foto: Access Mídia

"Te amo mais que o Bob Marley ama reggae, mais que o Ronaldinho ama um rolê, mais que um aluno ama férias e mais que o Zeca Pagodinho ama beber." Esse é o trecho do refrão de Xadrezinho, nova música da dupla Fiduma & Jeca. Misturando sertanejo e reggae, o single faz parte do novo EP Era Pra Ser Ao Vivo, que inicialmente seria gravado durante shows com a presença do público e foi cancelado devido à nova variante da covid-19.

"É uma música com a nossa cara, ela traz o romantismo e toda a nossa irreverência. A gente faz a mistura de ritmos e, no fim, se diverte cantando", declara Fiduma. Além da mistura do sertanejo com o reagge, eles já lançaram Aglomerar Latinha, que também faz parte do projeto. O EP mostra um lado mais intimista dos cantores, com músicas inéditas.

As músicas Ruim de Mexer, Vai Passar, Perigo Perigoso e Conselho ainda serão lançadas para compor as faixas do novo álbum. "Fiduma & Jeca nunca se limita apenas ao sertanejo, a gente traz pro nosso som aquilo que gostamos também de ouvir. Nesta faixa a gente brinca com reggae, citando César Menotti e até o Bob Marley. Foi divertido demais gravar e esperamos que o público receba assim também", fala Jeca.

Xadrezinho já está disponível nas plataformas de streaming e no canal oficial da dupla no YouTube.