Dulce Maria tem identidade revelada em ‘The Masked Singer México’

Dulce Maria durante o 'The Masked Singer México' Foto: Twitter/ @eslamascara

Assim como no Brasil, o reality show The Masked Singer está fazendo sucesso no México. Neste domingo, 21, foi revelado que Dulce Maria era uma das participantes.

Desde a estreia, a personagem Leona estava repercutindo muito nas redes sociais e diversos fãs apontavam a ex-integrante do Rebeldes como a personalidade que estava por trás da máscara.

Mesmo com muitas suspeitas, Leona conseguiu chegar até a quarta semana da competição. No entanto, neste domingo, depois que a artista cantou No Querías Lastimarme, de Gloria Trevi, ela acabou sendo identificada pelos jurados.

Dulce María foi a 12ª eliminada da competição e restam apenas 6 competidores no programa. Após sua eliminação, Dulce usou as redes sociais do programa para agradecer toda a equipe da disputa.

“Obrigada, ‘¿Quién es la Máscara?’ e meus queridos [jurados] Yuri, Carlos Rivera, Mónica Huarte e meu Juanpa Zurita por tantos gritos e palavras tão lindas!! Foi um grande desafio estar dentro dessa máscara que pesava muito, mas foi lindo trazer a leona de volta à vida e dividir com vocês de coração”, declarou.

Mais tarde, no Instagram, ela também falou sobre o assunto e fez sua própria revelação da fantasia: “Bem, sim, era eu, obrigada pelo amor que vocês deram à #Leona durante todos esses domingos”.