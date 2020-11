Dulce María lança música e explica ausência em live do RBD: ‘Sempre serei rebelde’

Dulce María lançou nesta sexta-feira, 6, a música Lo que ves no es lo que soy Foto: Divulgação/ Ari Prensa

Dulce María, 34, lançou nesta sexta-feira, 6, o single Lo Que Ves No Es Lo que Soy, que faz parte do novo álbum Origen, ainda sem data de lançamento. Além disso, a cantora mexicana está realizando mais um sonho: a maternidade.

A ex integrante da banda RBD está grávida de oito meses de uma menina e, em entrevista ao Estadão, revelou que a canção não é fruto da gestação: na verdade, foi escrita há sete anos. “Por inúmeros motivos nunca se encaixava nos CDs lançados. Origen terá somente composições minhas que fiz há cinco, sete, dez anos ou mais”, conta.

Trazendo pela primeira vez uma mistura de folk com pop, o single narra a história da própria artista que, no decorrer dos seus 30 anos de carreira, que serão comemorados em dezembro de 2020, se perde entre viagens, turnês, países, aeroportos e hotéis, onde tudo com o tempo virou 'automático'.

Pandemia, gravidez e carreira

Como muitos artistas, a pandemia também tem sido desafiadora para Dulce, que sente falta do contato com os fãs. Porém, a gravidez fez com que o cuidado da cantora neste período fosse redobrado.

“Tenho que ser forte, não tive outra opção. Eu estando gravida, faço parte do grupo de risco, então me cuido redobrado, tenho um ser humano que depende 100% de mim e cuido de todos a minha volta também [...] Mas, estou feliz, para mim é um milagre de Deus e essa bebê é um sonho”, disse.

RBD

Com o nascimento da sua primeira filha previsto para dezembro, Dulce não poderá participar do show virtual da RBD, Ser o Parecer, que irá acontecer no dia 26 de dezembro.

Com o anúncio da live no dia 30 de setembro e a ausência da artista percebida pelos fãs, o nome Dulce María foi o mais buscado mundialmente por sete dias, em outubro, segundo o Google Trends.

“Eu sinto amor, carinho e é muito bonito sentir esse afeto por parte deles. Todos sabem que sempre serei rebelde e sempre serei parte do RBD. Se fosse nesses últimos 10 anos que estive trabalhando sem pausa, eu estaria [na live], eu amaria estar. Hoje nao posso por conta da minha gestação, mas se fosse em um ano, também poderia estar”, afirmou.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais