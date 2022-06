Dulce Maria faz show caracterizada como Roberta e emociona fãs

Dulce Maria fez mechas coloridas no cabelo igual sua personagem Roberta, em 'Rebelde'. Foto: Instagram/@dulcemaria e Televisa

Na última sexta-feira, 10, Dulce Maria retornou aos palcos no show 2000's Pop Tour - que reúne com cantores que marcaram os anos 2000 no México - e resolveu apostar em um look nostálgico.

A cantora recriou as mechas vermelhas no cabelo que eram usadas por Roberta Pardo, sua personagem na novela Rebelde. Além disso, ela colocou um piercing no nariz e usou uma maquiagem preta nos olhos - elementos marcantes em Roberta.

Os fãs de RBD não contiveram a emoção e comentaram sobre a caracterização nas redes sociais. Veja algumas das reações:

Dulce María em 2022 com as mechas da Roberta, esse é o tweet pic.twitter.com/KHZ7GEBoy7 — dulce maría archive (@mariarchive) June 11, 2022

Dulce María conseguiu homenagear o RBD respeitando a história do grupo e mantendo o sentimento que os fãs tem por eles. Ela é muito precisa, protejam Dulce María a todo custo. — nunno (@nunnotario) June 11, 2022

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA MEUS DEUSS DULCE MARIA VC É TUDO pic.twitter.com/Bh3xsh0QR4 — helo (@wallsavinon) June 11, 2022

Ela pensou em TUDO, mechas vermelhas no cabelo, piercing, olho preto esfumado, jaqueta vermelha de rebelde, ela simplesmente REENCARNOU o icone roberta pardo, você não erra nunca @dulcemaria — Nicky (@nicky_nogueira) June 11, 2022