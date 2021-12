Dulce Maria, ex-RBD, lança música com Marília Mendonça cantando em espanhol; confira

A cantora mexicana Dulce Maria lança música com Marília Mendonça Foto: Instagram/@dulcemaria

Dulce Maria, ex-integrante do grupo RBD, lança, nesta sexta-feira, 17, uma música com Marília Mendonça. Intitulada Amigos con Derechos ou, em tradução para o português, Amigos com Direitos, a canção foi produzida por Stefano Vieni.

A cantora mexicana afirma que não chegou conhecer Marília pessoalmente, mas sentia que ambas tinham uma conexão.

Esta é a primeira música com a brasileira cantando em espanhol. Um dos objetivos de Marília Mendonça era investir em carreira internacional. Ela morreu em um acidente aéreo no início de novembro. "É uma honra para mim que ela tenha cantado pela primeira vez em espanhol nesse meu humilde projeto intependende que fiz justamente para resgatar meus sonhos e voltar a Origem", declarou.

No Instagram, Dulce Maria fez um discurso cheio de amor e carinho: "Amigos, estou cheia de emoção, um lançamento agridoce, mas com todo o amor para os fãs de Marília e todo mundo que a ama. Obrigada, eterna e maravilhosa Marília, por sua generosidade, seu coração tão grande, sua humildade, por cantar comigo e por empoderar tantas mulheres, inclusive a mim."

Dulce Maria finaliza em um tom emocionante e manda um recado a brasileira: "Obrigada por este presente tão grande e por me deixar compartilha-lo com tanta gente antes de partir. Eu sinto como um abraço no meu coração. Sou eternamente grata e um abraço aos céus de todos que te queremos muito bem".

A canção Amigos con Derechos será lançada nesta sexta-feira, ao meio-dia, no canal de Dulce Maria no YouTube.

Assista ao vídeo: