Dudu Camargo irá processar jovem que o acusou de abuso sexual

Jovem que se diz ex-namorado de Dudu Camargo relatou situações de abuso em rede social. Foto: Cena do jornal 'Primeiro Impacto', do SBT

Dudu Camargo acionou seu advogado e pretende entrar com uma ação contra Robert Oliveira, jovem que relatou no Facebook um suposto namoro com o apresentador do SBT. No texto, o rapaz diz que teve um relacionamento abusivo, com direito a agressões verbais, físicas e sexuais.

Christian Gomes, assessor de Dudu, disse ao E+ que terá uma reunião com um advogado para saber qual medida tomar: "Vamos entrar com uma ação. O advogado vai ver o que cabe em cima deste caso, se é calúnia, difamação ou as duas coisas".

O assessor comentou que Robert, o suposto ex-namorado de Dudu, tem feito tais declarações por inveja do sucesso do apresentador. Segundo Christian, o rapaz conseguia entrar na plateia de alguns programas do SBT e já chegou a participar de alguns quadros. Dudu, no passado, fazia a mesma coisa.

"Ele se sentiu esquecido e agora está querendo pegar uma carona no sucesso dele, tentando humilhar o Dudu", disse Christian, que fez questão de reforçar a orientação sexual de seu cliente. "Ele não é gay, é hetero[ssexual]! E se fosse, qual seria o problema? Ele é uma pessoa muito simples e tranquila quanto a isso. O Dudu não sai de casa à noite e eu o acompanho em todos os seus compromissos. Na semana passada, por exemplo, ele foi ao salão do Jassa (cabeleireiro) e eu não pude ir, mas o pai dele o acompanhou. Ele tem uma vida muito tranquila", comentou.

Entenda o caso. Robert Oliveira relatou em seu Facebook momentos do relacionamento abusivo que teria tido com Dudu. Para corroborar com a história, ele postou fotos ao lado do apresentador.

"Muitos o conhecem como o cara chato que apresenta o jornal da manhã, mas eu o conheço como o ex abusivo que fez coisas imperdoáveis. Estava tudo bem, até ele começar a ser agressivo e babaca. Gritava, ficava de cara feia, falava m***a, e eu também, mas ele foi ao extremo. Ele estava tão vidrado em ser um astro da TV que esqueceu que tinha um relacionamento e começou a me tratar como lixo, até que ele me machucou feio, arranhou meu braço e deixou uma cicatriz em uma de nossas brigas. Não sou santo, claro que tentei revidar para me defender. Mas apenas uma vez", escreveu o jovem.

Robert foi procurado pela reportagem, mas não se pronunciou até o momento.