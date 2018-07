Artistas lamentam a morte do ator Duda Ribeiro

Duda Ribeiro foi diagnosticado com câncer no fígado em 2010. Foto: Divulgação

Duda Ribeiro morreu aos 54 anos devido ao câncer de fígado. Ele foi diagnosticado com a doença em 2010 e passou por diversas cirurgias. A informação foi divulgada pela TV Globo na manhã desta quarta-feira, 14, via Twitter.

Há uma semana, no dia 7 de setembro, o ator fez sua última postagem no Facebook. "A vida nas mãos do Criador. Não se iluda, ela não será controlada por você. Por isso tente, uma vez só, deixar que ela flua como Ele quer", ele compartilhou na rede.

O ator participou de novelas como Caminho das Índias, em 2010, Salve Jorge, em 2012, e da minissérie Tapas & Beijos. Além dos trabalhos na televisão, ele também participou de filmes como Meu nome não é Johnny, de 2008, e Assalto ao Banco Central, de 2011.

Nas redes sociais, algumas personalidades prestaram homenagens ao ator: