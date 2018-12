Duda Nagle doa brinquedos arrecadados em chá de bebê de Zoe

Duda Nagle e Kika Sato, mãe de Sabrina Sato. Foto: Francisco Cepeda/AgNews

Duda Nagle e a mãe de Sabrina Sato, dona Kika Sato, realizaram a entrega dos brinquedos arrecadados no chá de bebê de Zoe, que ocorreu em 20 de outubro.

Os dois fizeram a entrega nesta quarta-feira, 12, em nome do Instituto Sabrina Sato, na Creche do Moinho, localizada no bairro Campos Elíseos, no centro de São Paulo.

No local, foi montada uma mesa com decoração natalina do Mickey e da Minnie. Um Papai Noel também estava presente para a entrega.

Duda Nagle e Kika Sato na entrega dos brinquedos arrecadados no chá de bebê de Zoe. Foto: Francisco Cepeda/AgNews

