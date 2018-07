Duda Nagle comemora aniversário de 33 anos ao lado de Sabrina Sato

Duda Nagle comemorou seus 33 anos ao lado de Sabrina Sato. Foto: Reprodução/Instagram

Duda Nagle festejou seus 33 anos na madrugada desta terça-feira, 17, junto com sua namorada, a apresentadora Sabrina Sato, e sua mãe, a jornalista Leda Nagle.

Ao lado delas, o ator postou uma selfie no Instagram com a legenda: "Parabéns pra mim!".

No entanto, a grande comemoração mesmo aconteceu no último domingo, 15, quando todos se juntaram para cantar parabéns para o ator do SBT. Na ocasião, a mãe de Duda disse nas redes sociais: "Aniversário do Duda Nagle, festejado hoje... Antecipando a comemoração do dia mesmo, que é dia 17/5... festa dos super-heróis!".

E as comemorações não pararam nesse mês de maio na casa dos Nagle. Na semana passada, Sabrina, sua mãe Kika, Duda e Leda se reuniram para comemorar o Dia das Mães. Aliás, essa foi a primeira vez que dona Kika se encontrou com a mãe de Duda.

No Facebook, a jornalista Leda Nagle publicou uma foto do encontro das duas mães dizendo: "Prazer em conhecer! Viva as mães e seus filhos queridos!".