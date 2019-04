Duda Beat vai abrir show gratuito de Lily Allen no Brasil

A cantora recifense Duda Beat recebeu o rótulo de rainha da sofrência pop Foto: Ana Alexandrino

Após dez anos sem cantar no Brasil, Lily Allen fará um show gratuito em 9 de junho no Memorial da América Latina, em São Paulo, no Cultura Inglesa Festival. Mas antes subirá ao palco Duda Beat, cantora conhecida como rainha da sofrência pop e premiada como artista revelação pela Associação Paulista de Críticos de Arte (APCA), em 2018.

A brasileira conta que está muito feliz por abrir o show da cantora inglesa que começou a fazer sucesso com o hit Smile. “Ela é uma super referência para mim, uma inspiração. Suas músicas parecem muito com o que eu falo; esse amor não correspondido, tirar onda com os caras”, diz Duda Beat.

A apresentação da pernambucana terá seu primeiro álbum Sinto Muito, uma mistura de gêneros como tecnobrega, pop, axé e dub. Além de suas músicas Back to Bad, Bédi Beat e Bixinho, Duda promete cantar “covers” de Spice Girls, George Michael, Sam Smith e Amy Winehouse. “Quero fazer um resgate com artistas da década de 80 e 90. Spice Girls fez parte da minha vida e eu ficava imitando George Michael.”

Duda também fala sobre a intenção de “dar uma repaginada” em músicas internacionais consagradas podendo fazer uma versão em forró.

“Vai ser um dos shows mais importantes da minha carreira, vai ser televisionado, quero levar meu balé”, diz a artista de Recife.