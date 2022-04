'Foi um sentimento de conquista', diz Duda Beat sobre show em SP

Após dois anos de espera, Duda Beat agita noite com show em São Paulo e lota Espaço das Américas. Foto: Rafael Strabelli @rafaelstrabelli / Espaço das Américas @espacodasamericas

Depois de muito esperar, os fãs de Duda Beat de São Paulo finalmente tiveram a chance de aproveitar o show da cantora. Inicialmente, a apresentação estava marcada para 2020, mas, devido à pandemia, a data foi remarcada diversas vezes e só ocorreu nesta sexta, 1º.

No primeiro momento, o show seria na Audio Club, um espaço menor e que tem capacidade para aproximadamente 3,2 mil pessoas. Mas, a produção mudou o local e Duda se apresentou (e lotou) no Espaço das Américas — que cabe cerca de 8 mil pessoas.

Depois de tanto tempo, esse foi o primeiro show da cantora em São Paulo. Em entrevista ao Estadão, ela fala sobre a sensação de subir ao palco na capital paulista. “Foi um sentimento de conquista, porque eu sou uma artista independente e lotei o Espaço das Américas. Isso é muita coisa”, diz.

“Fico muito emocionada de continuar trabalhando do jeito que a gente tem feito. Minha equipe, todo mundo, para ter esse resultado no palco. Tudo é um esforço, mas tudo é muito bem recompensado. É assim que eu me sinto”, completa.

Com a plateia lotada, cantando em alto e bom som seus hits, Duda apresentou grandes sucessos como Bixinho e Meu Jeito de Amar. Essa também foi a primeira vez que ela cantou as músicas do seu álbum Te Amo Lá Fora em São Paulo — disco que foi lançado durante a pandemia.

“Me senti muito feliz. Ainda mais Te Amo Lá Fora, que eu lancei durante a pandemia, e isso ainda é muito novo para mim, saber se a galera ia gostar e qual música eles iam cantar junto, mas eu consegui perceber isso”, conta.

Para Duda, é diferente o sentimento de quando lança um álbum e já sai em turnê para quando sai um disco novo e não tem shows marcados. Esse segundo cenário foi a realidade dela durante esses dois anos sem apresentações. “A gente fica cheio de vontade”, comenta.

Pensando nas transformações da Duda Beat de 2020 para a de 2022, ela revela que muitas coisas mudaram, principalmente nas suas técnicas como cantora. “Eu trabalhei muito para melhorar e sinto que estou cada vez melhorando mais.”

Diferente de Te Amo Lá Fora, que traz um ar mais realista, em 2018 a cantora nordestina tinha lançado Sinto Muito, o primeiro álbum da carreira e com uma versão mais romântica. Ela encara isso como algo que “mudou e melhorou da Duda antiga para a nova”.

Participações especiais

O show foi repleto de surpresas, pois enquanto os fãs esperavam uma apresentação solo da cantora, de repente o palco era “invadido” por outros artistas. Anavitória, Mateus Carrilho, Jaloo e Bivolt tiveram participações especiais na atração.

O duo mais queridinho do público já estava confirmado na lista de convidados de Duda Beat para aproveitar a noite. Mas, na tarde desta sexta, a cantora mandou mensagem para Ana e Vitória e as convidou para fazer uma participação especial.

Anavitória faz participação especial no show de Duda Beat em São Paulo. Foto: Rafael Strabelli @rafaelstrabelli / Espaço das Américas @espacodasamericas

Ao Estadão, a dupla Anavitória falou sobre participar do show da amiga e cantar o single que também foi lançado durante a pandemia. Não passa vontade tem mais de seis milhões de visualizações e, durante a apresentação, o público mostrou para o que veio e cantou a música em plenos pulmões.

“Foi muito gostoso e, como gravamos a música durante a pandemia, essa foi a primeira vez que conseguimos nos encontrar no palco para cantar Não passa vontade. Foi muito f*da ver como estava todo mundo alegre e cantando junto”, diz Ana Caetano.

“A gente estava vindo para assistir e acabou que rolou de subir no palco. Um show muito lindo e especial, muito bonito de ver”, completa Vitória Falcão.

A dupla não escondeu a felicidade de ver que os shows estão ocorrendo novamente. “Tanto a gente quanto artista de estar no palco e poder fazer show de novo, e os fãs de conseguir ver o artista que gosta. Que bom que isso está acontecendo”, comenta Vitória.

Já Mateus Carrilho, Jaloo e Bivolt foram convidados com antecedência para participar, mas o público não esperava nenhum desses nomes no palco do Espaço das Américas.

Duda Beat, Mateus e Jaloo levantaram a plateia e animaram a noite ao som de Chega, logo no início do show. Enquanto Raspa Placa, música em parceria com Bivolt, esteve entre os hits que fecharam a noite.

“Bivolt sempre está junto comigo, sempre amiga”, conta a cantora nordestina. Duda finaliza a conversa aos risos e agradecendo a todos pelo carinho e presença mesmo após tanto tempo de espera.