Duda Beat lança clipe de 'Dar Uma Deitchada' com foco no verão

Duda Beat lança clipe de 'Dar Uma Deitchada' e promete ser hit dos desafios nas redes sociais. Foto: Allison

Saindo de um ambiente dark que o álbum Te Amo Lá Fora tem, Duda Beat lança neste sábado, 12, o clipe de Dar Uma Deitchada, que tem uma pegada mais “bora animar”. Para a cantora, o disco é o espaço onde consegue aprofundar suas narrativas, já no single isso não é possível.

“Nos discos eu faço um recorte do tempo e coloco as coisas que eu gosto e quero. O single é sempre uma brincadeira, uma pílula e um gostinho ali no meio. E esse é de verão, tem que ser mais animado, não tem como… lançar hit de verão que seja imersivo como o disco”, explica para o E+.

O clipe de Dar Uma Deitchada chega totalmente colorido e com muita referência da TV brasileira e Miami Tropical: “Tem uma coisa daqueles programas que vendem produtos e ao mesmo tempo algo meio Miami Tropical anos 1980. E ainda tem uma coisa de Disc MTV, aqueles programas que a MTV tinha e os VJ’s apresentavam. Tá uma mistura boa e legal”.

“Me olhei no espelho, tô gostosa e cansada” é um dos trechos da música nova de trabalho de Duda e ela revela que está cansada fora da música também: “Estou cansada de tanta coisa”.

“A pandemia trouxe pra gente uma exaustão mental muito grande, com notícias ruins todos os dias. Mas também estou com muita fé no futuro. Eu estou me sentindo mais gostosa no sentido de vislumbrar a fé no futuro e tudo que está para vir, mas ainda estou cansada de tudo isso. O Brasil não merece esse governo e é uma coisa que me deixa cansada”, conclui.

Retorno aos palcos

Depois de quase dois anos longe dos palcos, Duda retorna com seus shows e brinca que esse retorno a “deixa gostosa”. Animada em rever o público, ela conta que ver seus fãs cantando as músicas de Te Amo Lá Fora — álbum que foi lançado em 2021, momento que os shows ainda não estavam liberados — tem sido incrível.

Duda Beat retorna aos palcos com shows no Brasil e turnê na Europa. Foto: Allison

Com shows no Brasil e na Europa, Duda revela que está com muita expectativa para as apresentações porque nos shows que já tem feito no País, os fãs estão respondendo super bem ao seu último álbum.

Essa não é a primeira vez da cantora na Europa, pois em 2019 ela esgotou todos os ingressos dos shows que fez por lá, e não esconde a felicidade em cantar em solo europeu novamente. “É sempre uma energia muito gostosa cantar no palco de fora, dá um frio na barriga você ver outras pessoas, outros públicos. É muito gostoso sentir que estou expandindo e rompendo fronteiras”, conta.

O feat de milhões: Pabllo Vittar e Duda Beat

Pensando nas parcerias, Duda confirmou que o feat com Pabllo Vittar está a caminho e que está tudo muito legal. “Ficamos felizes com o resultado da música. Duas nordestinas cantando juntas é muita representatividade, muito bonito. Tô muito empolgada com essa música”, conta.

A música ainda não tem previsão de lançamento, mas ela garantiu que será ainda em 2022. Já sobre outras parcerias, Duda contou que tem alguns nomes na lista, mas que por enquanto vai manter o segredo porque quer “deixar tudo arrumadinho” antes.

Músicas na Globo

Juliette cantando “bixinho” pic.twitter.com/l3sXm6oCXM — Acesso Juliette Freire (@AcessoJulietteF) April 8, 2021

Bixinho também estava na trilha sonora de Amor de Mãe, Duda conta que, mesmo não sendo a primeira música em uma novela da Globo, era “gostoso” ouvir a própria voz nas telinhas porque passou a vida inteira assistindo às teledramaturgias e agora tinha sua própria música na TV.

“Bixinho em Amor de Mãe foi uma coisa avassaladora, foi algo maravilhoso, e como repercutiu isso… Era gostoso ouvir minha voz na novela das 21h, eu passei a vida inteira vendo novela e ouvir minha voz ali, embalando aquele trilha foi muito especial porque era uma novela com um roteiro incrível”, fala.

Além da trama das 21h, suas músicas já fizeram parte de outras produções da Globo. Atualmente, a releitura da música Vem Quente Que Eu Estou Fervendo, feita por Duda Beat, está na trilha de Quanto Mais Vida, Melhor. “É muito gostoso ver sua música assim, embalando uma história. Quero cada vez mais fazer músicas que façam parte de trilhas de novelas”, conta.

Amizade com Juliette

Duda Beat conta que fãs podem esperar por uma parceria com Juliette. Foto: TV Globo/ Maurício Fidalgo

Depois da campeã do BBB cantar sua música no reality, a amizade veio aí e Duda Beat revelou que estão pensando em uma parceria — agora que Juliette está investindo na sua carreira como cantora. “Juliette é transformadora com a inocência, a maneira como ela é e o carisma que ela tem, as palavras… Acho que todo mundo se sentiu tocado pela participação dela no programa”, fala.

“Nós temos uma amizade e eu amo a Ju! Ela é muito especial e é muito parecida comigo. Nordestinas. O carinho e carisma do nordestino é muito parecido. Ela é uma pessoa que eu quero muito bem e quero pra minha vida. A gente pensa em uma parceria e ela tem muita vontade, então uma hora ou outra vai acontecer, tenho muita fé”, revela.

Novos sonhos

Duda Beat revela sonho de atuar em um filme nacional. Foto: Allison

Se tem uma coisa que Duda Beat tem são sonhos para a sua carreira e um deles é conquistar, cada vez mais, o público para que sua música chegue a mais pessoas. “Quero cada vez mais conquistar territórios que eu não fui, ver minhas músicas em outras línguas… Aí tem tanta coisa”, fala, em meio a risadas.

Outro desejo de Duda é atuar. Isso mesmo… Ir para as telonas em um filme nacional: “Adoraria fazer um filme como atriz, por exemplo, no cinema nacional. Tenho o sonho de atuar, mas a vida tá só começando e tem um monte de coisa pra gente fazer. E eu estou pronta!”, conclui.