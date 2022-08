Duda Beat é convidada especial para projeto mundial da MTV

Duda Beat integra time de convidados com performances exclusivas de 'Tu e Eu' e 'Nem um Pouquinho'. Foto: Youtube /MTV Brasil

Duda Beat foi convidada para participar do We Speak Music, projeto especial e mundial da MTV que reúne artistas de diversos países. Única representante brasileira, a cantora gravou performances exclusivas de Tu e Eu e Nem Um Pouquinho. Outros artistas são do Reino Unido, Espanha, Itália, México, Dinamarca, Holanda e Ásia

“Essa minha alma de artista me traz sempre uma inquietude para topar novos desafios. Quando a MTV me convidou para este projeto mundial da marca, não tive dúvidas em aceitar. Escolhi duas canções pelas quais tenho muito carinho e que misturam ritmos nordestinos com o trap e já logo entramos em estúdio para fazer essa gravação tão especial que vai ganhar projeção em tantos outros países”, conta a cantora.

We Speak Music Sessions, que tem como tema Música é a linguagem universal que une as pessoas, é parte do projeto que exibe uma série de apresentações originais de artistas regionais que receberão uma grande impulso para alcançar o mundo todo.

As performances ficaram disponíveis em todos os canais regionais da MTV na TV e no YouTube, e os perfis da marca nas redes sociais amplificam a divulgação e engajamento desses conteúdos globalmente.