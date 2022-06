Dublador americano de 'Pokémon' morre de câncer de cólon aos 35 anos

Morre aos 35 anos Billy Kametz, dublador de 'Pokémon', não resistiu às complicações do câncer de cólon - que já tinha atingido fígado, pulmão e coluna. Foto: Instagram/@billykametz

O dublador norte-americano Billy Kametz, que ficou conhecido por fazer a voz de Ren na série Pokémon, morreu aos 35 anos após uma batalha contra o câncer de cólon. Segundo informações do E! News, Jinnie McManus, agente de Kametz, lamentou a morte dele.

"Billy viveu seu sonho como fã de animação japonesa e videogames que cresceu para atuar em papéis amados que agora permanecerão para sempre como seu legado. Nas convenções, ele era um convidado popular que adorava conhecer seus fãs. Afinal, ele já foi um deles. Mesmo durante o pior de sua doença, ele permaneceu otimista e determinado. O mundo é mais sombrio sem ele e sentirei falta do meu amigo", lamentou.

Em abril de 2022, Billy Kametz publicou um vídeo nas redes sociais e informou que havia sido diagnosticado com a doença em estágio quatro. Segundo ele, o câncer se espalhou para o fígado, pulmões e coluna.

Na época, ele disse que havia passado por quimioterapia, radioterapia e estava otimista com a sua recuperação por ter "muita positividade ao meu redor e tantas pessoas me dando força".

"Eu não vou desistir. Eu não vou parar de lutar e vou superar isso", disse para seus seguidores. Billy Kametz nasceu em Lancaster, Pensilvânia, e "sonhava em se tornar ator desde a infância".

Ele trabalhou como parte da equipe de entretenimento na linha de cruzeiros da Disney. Mais tarde se mudou para a Califórnia para interpretar Aladdin no Musical Spectacular da Disneyland. Além de dar voz para Ren em Pokémon, ele interpretou Josuke Higashikata em JoJo's Bizarre Adventure, Naofumi Iwatani em The Rising of the Shield Hero, Galo Thymos em Promare e Ferdinand nos videogames Fire Emblem.