Dua Lipa mostra nova ‘tatuagem’ e gera comparações com Ratinho

A cantora Dua Lipa mostrou uma tatuagem temporária e muitos fãs compararam o rosto com o apresentador Ratinho Foto: Instagram / @jimmykimmellive I SBT / Divulgação

A cantora Dua Lipa foi a apresentadora convidada do Jimmy Kimmel Live na segunda-feira, 10, e homenageou um dos integrantes do programa com uma tatuagem falsa nas costas. No Brasil, o rosto retratado acabou sendo comparado ao do apresentador Ratinho, gerando vários comentários no Twitter.

O rosto retratado na “tatuagem” é, na verdade, de Guillermo Rodriguez, que é assistente de palco do apresentador norte-americano Jimmy Kimmel. Ela mostrou o desenho enquanto explicava suas 17 tatuagens, e brincou falando que obteve a nova durante a quarentena.

“Eu acho que todos estamos procurando por orientação agora, então eu fiz uma tatuagem da minha maior inspiração, meu herói, a razão pela qual eu faço tudo”, brincou a cantora. Depois de mostrar a 'tatuagem' para ele, Guillermo disse que “amou” a surpresa.

A tatuagem foi publicada no Instagram do programa de Kimmel, que está de férias, e rapidamente surgiram nas redes sociais comparações. A que mais fez sucesso no Brasil foi com o apresentador Ratinho, do SBT, mas também foram apontados semelhanças com o Professor Girafales, de Chaves, o governante da Venezuela Nicolás Maduro e outros, confira:

Em quem teria se inspirado Dua Lipa? pic.twitter.com/mPzvFLyR5d — raphael evangelista ⚪️ (@raphaevanges) August 11, 2020

e a nova tatuagem da dua lipa que parece o ratinho kkkkkkkkkkkkkk pic.twitter.com/WmW3uTfHWT — FABIO (@slutisgaga) August 11, 2020

a tatuagem da dua lipa kkkk expectativa/realidade pic.twitter.com/xdvmj2EMGx — Ana Lu (@naluuvis) August 11, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais