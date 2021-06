Dua Lipa lança clipe de 'Love Again' em clima de rodeio; assista

A cantora Dua Lipa no clipe de 'Love Again'. Foto: Reprodução de "Dua Lipa - Love Again (Official Music Video)" / Dua Lipa / YouTube

A premiada era Future Nostalgia ganhou mais um clipe. A cantora Dua Lipa lançou nesta sexta-feira, 4, o vídeo da faixa Love Again, com direito a temática de rodeio e com a artista caracterizada de cowgirl.

O clipe, que já é o oitavo lançado pela cantora para trabalhar o álbum, foi gravado em meio aos ensaios para a apresentação no Brit Awards e com coreografia aprendida em 45 minutos, segundo a própria Dua Lipa escreveu no Twitter em agradecimento à equipe dela.

A temática rodeio, estrelando a cantora como cowgirl e até montada em touro mecânico, veio de surpresa após a capa do single divulgada esta semana trazer a artista com maquiagem de palhaço. Pensou-se que o tema seria circo, mas aí estava o engano. Teve palhaços, sim, mas palhaços de rodeio.

LOVE AGAIN OUT NOW thank you to my gang for always pullin through! We shot this video in the midst of our Brits rehearsals and prep. Learnt the choreo in 45 mins, kept adding outfits mid shoot but we did the damn thaaaang!!Thank you⛓ https://t.co/TtfKoGiLn4 pic.twitter.com/xv7LgyR3wq — DUA LIPA (@DUALIPA) June 4, 2021

Com muita coreografia, o clipe provavelmente será o último single do álbum lançado no ano passado, já que Joe Kentish, chefe do departamento de Artistas e Repertório da Warner do Reino Unido, disse em entrevista à revista Variety que a cantora já está trabalhando no próximo álbum de estúdio, o terceiro de sua carreira.

Joe Kentish ainda revelou que Dua Lipa prepara algo diferente de tudo que já fez e que não pensa em fazer uma pausa na carreira. “Ela estava falando sobre o terceiro álbum quando mal tínhamos feito o segundo. Você está meio que esperando que ela queira fazer uma pausa ou fazer as coisas de forma diferente, mas ela fica tipo: ‘Certo, o que vem a seguir?’. Seus interesses, seu conhecimento, sua sede de aprender coisas novas e estar no controle do que ela faz apenas cresce e cresce”, contou.