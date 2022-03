Dua Lipa é acusada de plágio por ‘Levitating’ pela segunda vez

Dua Lipa no desfilo da Versace durante a Semana de Moda de Milão, Itália, em setembro de 2021. Foto: REUTERS/Alessandro Garofalo

Poucos dias após ser processada pela banda Artikal Sound System, Dua Lipa está enfrentando outra acusação de plágio pela música Levitating. Dessa vez, uma ação judicial foi aberta pelos compositores L. Russell Brown e Sandy Linzer.

Eles acusam a cantora de ter usado parte das músicas Wiggle and Giggle All Night, de 1979, e Don Diablo, de 1980, sem autorização. Segundo Brown e Linzer, a melodia inicial do hit da inglesa de 26 anos é uma réplica de parte das canções.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, os compositores destacaram trechos de entrevistas antigas da artista, nas quais Dua “admitiu que deliberadamente emulou eras anteriores” e “se inspirou” em músicas antigas para criar o som “retrô” do seu álbum Future Nostalgia, de 2020.

Além da cantora, o processo também lista a gravadora Warner Music Group, o rapper DaBaby, que participou de um remix de Levitating, e outros compositores e produtores envolvidos na música. O The Guardian ainda afirmou que, até o momento, Dua Lipa não respondeu às acusações e nem fez comentários à imprensa.

Na última terça-feira, 1, a cantora britânica já havia sofrido uma primeira acusação, após a banda Artikal Sound System abrir um processo contra ela, afirmando que Levitating era muito parecida com a música Live Your Life, de 2017, e por isso, era "improvável que tenha sido criada de forma independente”.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais