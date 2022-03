Dua Lipa diz que seu terceiro álbum está 'começando a ganhar forma'

Dua Lipa disse estar animada com as músicas do seu novo álbum. Foto: Henry Nicholls/Reuters

Após o sucesso de Future Nostalgia, que emplacou hits como Don't Star Now e Levitating, Dua Lipa já prepara o terceiro álbum da carreira e disse estar animada com o trabalho.

Em sua série de podcasts chamada At Your Service, a cantora conversou com Elton John e deu detalhes sobre o processo de produção do projeto.

"Está começando a ficar bom. Está começando a ganhar forma. Estou muito empolgada com algumas das novas músicas, então é sempre animador esperar por algo."

Em janeiro, ela contou ao The Wall Street Journal que estava sem pressa para revelar o material do álbum, mas que já tinha muita coisa gravada. No entanto, ainda não há confirmação de nome e nem previsão de estreia.