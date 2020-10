Drica Moraes relembra como conheceu seu doador de medula óssea

A atriz Drica Moraes venceu uma leucemia - câncer que atinge as células sanguínea e que tem origem na medula óssea. Ela foi diagnosticada em fevereiro de 2010 e, em junho, foi hospitalizada para a realização de um bem sucedido transplante de medula óssea. Foto: Wilton Júnior/Estadão

Drica Moraes, atriz que foi diagnosticada com leucemia e passou por um tratamento de câncer há alguns anos, relembrou a forma como conheceu seu doador de medula óssea em entrevista ao Conversa com Bial que vai ao ar nesta terça-feira, 20.

A atriz relembrou que, dos seus seis irmãos, nenhum era compatível. Foi então que surgiu Adílson, a quem ela ainda não conhecia - para receber a autorização de conhecer seu doador, foram necessários cinco anos e procedimentos burocráticos como cartas de intenção.

"Não tinha roteirista para escrever essa história. Eu não sabia o que dizer. Ele falou: 'Você tá bem, filha?' E eu respondi: 'Eu estou bem. E você salvou a minha vida. Qual o seu nome?'", contou Drica Moraes sobre a primeira conversa com o doador, por telefone.

Posteriormente, ela viajou até a cidade de Presidente Prudente para conhecê-lo pessoalmente.

Em entrevista a Lázaro Ramos no programa Espelho, em agosto de 2017, a atriz já havia dado outros detalhes sobre o doador: “Eu fui salva por uma pessoa do interior do Mato Grosso, eletricista, que virou meu amigo, meu irmão”.

De acordo com Drica Moraes, o doador se inscreveu no Redome (Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea). Ele fazia um curso de jangada em um rio perto de casa, quando uma equipe do Sistema Único de Saúde (SUS) passou no local e fez a inscrição.

“Um milagre da vida, muito legal o jeito que as coisas acontecem”, ressaltou, à época.