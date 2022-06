Dream Theater fará show em São Paulo antes do Rock in Rio

Dream Theater anuncia show em São Paulo e se apresenta na capital paulista dois dias antes do Rock in Rio. Foto: Instagram/@dreamtheaterofficial

Na última quarta-feira, 01, foi confirmado mais um show internacional no Brasil. Um dos grandes nomes do metal progressivo do mundo, Dream Theater chega ao País no dia 31 de agosto para se apresentar em São Paulo, no Pavilhão Pacaembú, com a turnê Top of The World.

Os ingressos já estão disponíves no site da Tickets For Fun e nas bilheterias do Teatro Renault (Av. Brigadeiro Luís Antônio, 411, Bela Vista), e os valores variam entre R$ 170 a R$ 620.

Depois do show na capital paulista, a banda segue para o Rio de Janeiro e se apresenta no Rock in Rio, no Palco Mundo, no dia 2 de setembro.

O álbum que dá título para a turnê, Top of The World é o trabalho mais recente do grupo e chegou ao Top 10 de diversas paradas internacionais, incluindo o primeiro lugar na Finlândia. Em janeiro deste ano, a música The Alien venceu o Grammy na categoria Melhor Performance de Metal.