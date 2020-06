Drauzio Varella e Mano Brown farão live para falar sobre racismo

O médico Drauzio Varella e o rapper Mano Brown Foto: Reprodução I Klaus Mitteldorf

O médico Drauzio Varella anunciou nesta segunda-feira, 22, que irá atender ao pedido dos fãs nas redes sociais e fará uma live com o rapper Mano Brown, que faz parte do Racionais MC’s. A transmissão ao vivo ocorrerá nesta quarta-feira, 24, às 18h.

“Muita gente tem pedido pelo Twitter que eu grave uma live com o Mano Brown. Eu acho ótimo porque eu sou fã do Mano Brown há muitos anos”, comentou o médico em um vídeo publicado em suas redes sociais. Drauzio falou que a live terá como temas o racismo, a música e “outros problemas que estamos vivendo na sociedade brasileira”.

A live da dupla recebeu o nome de “Draw e Brown”, “adaptando” o nome de Drauzio. O médico também brincou com o nome: “não fui eu que dei o nome mas eu achei ótimo”. Além disso o encontro está sendo divulgado por meio da hashtag #ManoDraw.

A transmissão será feita no canal de YouTube de Drauzio Varella, que pode ser acessado clicando aqui. O anúncio foi comemorado nas redes sociais, e também rendeu uma brincadeira com o “novo nome” do médico, confira:

drawzio vrau nelas pic.twitter.com/njBL7jMjMZ — Rolê Aleatório (@rolealeatorio) June 22, 2020

Meu deus, tenho nem roupa pra um evento desse. — Alexandre Mendes (@ffc_mendes) June 22, 2020

eita q vai quebrar a internet um encontro desse calibre - eitaaa nóis! Mano draw é o caminho! bom D+++não perco a live por nada! — normose_ (@Normose_) June 22, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais