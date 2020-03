Drake publica no Instagram primeiras fotos do filho, de dois anos

Drake e o filho Adonis Foto: Mark Blinch/ Reuters | Instagram/ @champagnepapi

O rapper Drake divulgou em seu Instagram nesta segunda-feira, 30, as primeiras fotos do seu filho, Adonis, que tem dois anos de idade. Na mesma publicação, o cantor falou sobre a questão do isolamento, e disse estar com saudades da família e dos amigos.

Drake postou diversas fotos de Adonis, a maioria junto com o cantor, e outra também com a mãe da criança, a artista Sophie Brussaux. O rapper também publicou uma foto antiga dos pais, e falou sobre como tem enfrentado o isolamento devido à pandemia do novo coronavírus.

“O que é importante agora é se conectar com sua própria luz interna. Isso vai criar a maior abertura de todas”, disse Drake. Ele disse que é importante se conectar com pessoas e coisas que “trazem alegria”, e disse que está com saudade da família e dos amigos: “Eu não posso esperar pelo alegre dia em que todos nós poderemos nos reunir. Até lá, mantenham suas luzes acesas”.

Adonis nasceu em 2017, fruto de um breve relacionamento entre Drake e Sophie Brussaux. O rapper reconheceu o filho em 2018 por meio de várias músicas no seu álbum Scorpion, em que disse que realizou um teste de paternidade que teve resultado positivo.

