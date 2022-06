Drake faz lançamento surpresa de 'Honestly, Nevermind', seu sétimo álbum

Drake lança 'Honestly, Nevermind' de surpresa e fãs brincam que foi resultado da gestação de 'Certified Lover Boy', lançado em setembro de 2021. Foto: Drake Official e Twitter/@OVOSound

Na última quinta, 16, Drake anunciou em apenas um tweet que lançaria um novo álbum durante a noite. Dito e feito, durante a madrugada desta sexta-feira, 17, o cantor lançou Honestly, Nevermind, que já está disponível nas plataformas de streaming.

O disco tem 14 faixas e traz uma única participação especial. O rapper 21 Savage canta com ele na música Jimmy Cooks, que é a última do projeto. Drake assina a produção executiva do álbum ao lado de Noah 40 Shebib, Oliver El-Kathib, Noel Cadastre e Black Coffee.

Junto com o lançamento, o rapper canadense também fez a estreia do videoclipe de Falling Back, uma das faixas do disco. No vídeo, ele se casa com nada menos que 23 mulheres.

O clipe já tem mais de 1,5 milhão de visualizações e retrata os vários momentos da cerimônia e da festa, na qual o noivo se esbalda com suas esposas e amigos.

Honestly, Nevermind é o sétimo álbum da carreira do rapper canadense e chega nove meses após o lançamento de Certified Lover Boy.

Nas redes sociais, fãs comemoraram a chegada de um novo álbum de Drake e até fizeram uma ligação com o último disco que ele lançou, em setembro de 2021.

"Nove meses depois (tempo comum de gestação) de Certified Lover Boy, que tinha como capa mulheres grávidas, o Drake anuncia seu novo álbum", escreveu um internauta.