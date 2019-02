Drake deve se apresentar no Rock in Rio 2019

O rapper canadense Drake. Foto: Evan Agostini/Invision/AP

Segundo informações do jornal Destak, o rapper Drake irá se apresentar em uma das noites do Rock in Rio, festival que acontece de 27 a 29 de setembro, e de 3 a 6 de outubro de 2019. A data deverá ser revelada em breve, mas espera-se que ocorra nos dias 27, 28 ou 3, datas sem atração principal definida.

Leia também: Rapper Drake doa milhares de dólares para escola e uma bolsa de estudos para aluna

No fim de janeiro, a coluna do Leo Dias havia informado que o rapper recusou o cachê de 3 milhões de dólares (aproximadamente R$ 11 milhões) para participar do festival no Rio de Janeiro. Os organizadores do evento teriam ido a Los Angeles negociar a vinda do cantor, mas ele recusou alegando que não queria dividir o palco com outras atrações.

Drake é um dos nomes mais fortes no cenário do rap atual. Seu álbum mais recente, Scorpion, ultrapassou a marca de um bilhão de streamings em 2018. Em uma das faixas, o rapper confirma que possui um filho, nascido em outubro de 2017.