Drake deixa de cantar música com Michael Jackson em show

O rapper Drake. Foto: Mark Blinch/Reuters

Drake iniciou uma turnê pelo Reino Unido no último domingo, 10, e deixou de fora da setlist a música Don't Matter to Me, faixa do álbum Scorpion na qual ele canta junto com vocais gravados de Michael Jackson, segundo mostrou a revista Variety.

O rapper já havia cantado a música em apresentação nos Estados Unidos, por exemplo, em novembro do ano passado, em Atlanta.

Em comparação com o show do último fim de semana, na Inglaterra, ambos tiveram os mesmos números de abertura e fechamento, mas, desta vez, houve a omissão da canção com Michael Jackson.

Nenhuma explicação foi dada para que a música ficasse de fora da setlist, mas o fato ocorre na sequência do controverso documentário Leaving Neverland. No filme, dois homens alegam ter sofrido abuso sexual por parte do rei do pop quando eram crianças.

O material tem gerado polêmicas e protestos, enquanto a família do cantor alega que ele era "100% inocente". Na Austrália, Canadá e Nova Zelândia, rádios se negam a tocar músicas de Michael Jackson. Em outra ação de 'boicote', o produtor de Os Simpsons cancelou um episódio do seriado que tem a voz do cantor.

VEJA TAMBÉM: Relembre participações de Michael Jackson na TV e no cinema