Drake compra casa do vizinho por 3 milhões de dólares

Foto: Reuters

Drake recebeu reclamações de seu vizinho sobre o quão alto ele tocava sua música, mas, em vez de se oferecer para diminuir o volume, ele preferiu adquirir a casa em Hidden Hills por 2,85 milhões de dólares.

Com quatro quartos e cinco banheiros, a mansão é menor do que a casa principal do músico, que ele comprou em 2012 por 7,7 milhões de dólares: são sete quartos e nove banheiros. A casa ao lado, no entanto, tem espaço para cavalor.

E ele não é a primeira celebridade a ter comprado a casa vizinha. Kylie Jenner também teria feito a mesma coisa em agosto. Ela pagou 4,5 milhões de dólares em uma segunda casa - também no bairro de Hidden Hills - ao lado de sua mansão de US$ 6 milhões, que ela adquiriu em maio.

Coincidentemente, Drake em uma participação especial na faixa 'Where Ya At?', do rapper Future, cantou versos que diziam: "Vou comprar a casa do vizinho se eles reclamarem do barulho".