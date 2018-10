Drag queen de 'RuPaul' diz ter quebrado a mão ao se defender de um nazista

Thomas White interpreta a drag queen Morgan McMichaels Foto: Reprodução Instagram/ @morganmcmichaels

Thomas White, que interpretou a drag queen Morgan McMichaels na segunda temporada do reality show RuPaul’s Drag Race e na mais recente edição do spin-off RuPaul’s Drag Race: All Stars, relatou em suas redes sociais que quebrou a mão ao se defender de um homem que se apresentou como nazista e tentou cortar sua garganta.

"Fui abordado por um homem na loja [...] depois de um soco eu o obriguei a terminar a luta... Esta bicha não será vítima", escreveu Morgan McMichaels no post publicado na quinta-feira, 11.

Após a primeira publicação, a drag queen de 37 anos mostra em um vídeo que sua atadura foi coberta por aplicações brilhantes. "Quando você receber um limão, esprema essa m**** e adicione vodka. Você terá um bom e velho drink! Nada vai parar a minha magia."