Dr. Rey cogita se candidatar à Presidência em 2018

Foto: Edu Moraes/Record TV

Sim, você leu certo. Dr. Rey, ou Dr. Hollywood, pensa em se candidatar à Presidência em 2018. A revelação foi feita em entrevista do Programa do Porchat, que vai ao ar nesta quarta-feira, 30.

“Estou cogitando uma pré-candidatura à Presidência da República em 2018. Nasci político. Eu trago a centro-direita para o Brasil”, afirmou o médico. Ele disse também que tem a mesma ideologia de Donald Trump.

Dr. Rey foi candidato a deputado federal em 2014, quando recebeu 21.371 votos e não foi eleito.

O cirurgião ficou conhecido por estrelar o reality show estadunidense Dr. 90210, que mostra a realidade dos cirurgiões plásticos em Beverly Hills.

Nascido em família de baixa renda, ele também falou, no programa, sobre o preconceito que sua mãe sofreu por ser empregada doméstica. Dr. Rey comentou, ainda, o fim do casamento com Hayley, que mora nos Estados Unidos, e afirmou que hoje vive no celibato.

