Dr. Dre recebe alta de hospital após sofrer aneurisma cerebral

O rapper e produtor Dr. Dre Foto: Richard Shotwell/AP

O rapper Dr. Dre recebeu alta do hospital na última sexta-feira, 15, após passar cerca de 11 dias internado por conta de um aneurisma cerebral. As informações são do site TMZ.

Após algum tempo na UTI do hospital, ele se mudou para um quarto na quarta-feira, 13. Agora, terá acompanhamento médico 24 horas por dia em sua casa, em um primeiro momento.

No dia 6 de janeiro, dois dias após sua internação, um texto foi publicado nas redes sociais de Dr. Dre. Nele, o cantor agradece família, fãs e amigos pelos desejos de melhoras e agradece a equipe médica.