Dove Cameron faz tatuagem em homenagem ao amigo Cameron Boyce

Tatuagem feita pela atriz Dove Cameron homanegeou o amigo, Cameron Boyce Foto: Youtube / @Vogue

A atriz Dove Cameron fez uma tatuagem para homenagear o amigo Cameron Boyce, que morreu em julho de 2019. Feito no pulso, o desenho partiu da ideia por trás de um projeto iniciado pelo ator, com uma mensagem contra armas de fogo.

Dove e Boyce foram colegas de elenco na franquia de filmes Descendentes, da Disney. A atriz explicou que ele havia iniciado uma organização, Wielding Peace (Empunhando a Paz, em português), que buscava registrar pessoas influentes usando objetos que parecessem armas, mas que seriam artísticas ou pacíficas.

"Eu sou muito contra armas e a favor da regularização de armas de fogo", explicou a atriz. A ideia, então, foi tatuar uma arma de fogo com uma flor saindo da ponta.

A tatuagem foi feita enquanto Dove participava de um quadro da revista Vogue, em que ela é acompanhada por 24 horas. No vídeo, a atriz também revelou que sempre pratica escalada de manhã e falou sobre a relação com o namorado, o ator Thomas Doherty. "É legal estar em uma relação com alguém que você considera ser seu melhor amigo", disse.

Assista abaixo:

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais