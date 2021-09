Douglas Souza participa de live performance da Pabllo Vittar; assista

Pabllo Vittar lança Live Perfomance de 'Zap Zum' Foto: Ernna Cost

Nesta quarta-feira, 1, Pabllo Vittar disponibilizou em seu canal no YouTube o vídeo oficial de Zap Zum. Quem abre a live perfomance é o jogador de vôlei Douglas Souza.

Durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o atleta da seleção brasileira levou a música para o mundo. “Performando Zap Zum, do Batidão Tropical, ela, nossa diva, nossa rainha, Pabllo Vittar”, anuncia Douglas.

“Zap Zum é uma das minhas músicas favoritas do álbum, e ver todo este crescimento e poder ter o Douglas junto nessa conosco é demais. Sou muito fã dele!! Espero que curtam esta nova versão”, disse Pabllo.

A ação faz parte do seu último álbum lançado, Batidão Tropical, que na sua estreia ficou entre os mais ouvidos do mundo. O álbum atualmente conta com mais de 130 milhões de streams e a música Zap Zum tem mais de 19 milhões de streams.