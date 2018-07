Douglas Sampaio sobre acusação de atriz: 'Quero ver até quando vai sustentar essa mentira'

Jeniffer Oliveira acusou Douglas Sampaio, seu ex-namorado, de tê-la agredido. Foto: Marília Cabral/Globo/Divulgação | Instagram/@sampaiodouglas

Na última terça-feira, 10, Douglas Sampaio compareceu à 16ª Delegacia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, onde prestou depoimento sobre a acusação de agressão contra Jeniffer Oliveira, sua ex-namorada. A atriz de Malhação fez publicações nas redes sociais no dia 26 de junho, alegando ter sido agredida após Douglas sentir ciúmes.

Na saída da delegacia, Douglas e seu advogado, Sylvio Guerra, falaram com o Fofocalizando, do SBT, e ele continuou a negar a acusação. "Eu falei tudo o que aconteceu, tudo o que de fato aconteceu e tudo o que não aconteceu. Relatei os fatos da forma que foram. Quero ver até quando ela vai sustentar essa mentira", disse.

O entrevistador Léo Dias então questionou se realmente não houve nenhum apertão, e Douglas negou. "Não teve nada, nada, de forma alguma. O único 'chega pra lá' que ela teve foi com a mulher que ela brigou. Teve uma briga dela com uma menina, tanto que, depois dessa briga, fiquei até com vergonha e fui embora do local", falou. O advogado de Douglas acrescentou que os hematomas e marcas fotografados por Jeniffer e postados nas redes sociais foram fruto da briga com essa mulher, e não com Douglas.

De acordo com o relato de Jeniffer, os dois estavam em um bar no Recreio, zona oeste do Rio, na madrugada do dia 23 de junho, quando Douglas sentiu ciúme por ela estar dançando e a agrediu. Ele nega, dizendo que Jennifer se envolveu em uma briga com uma mulher no local.

Ainda segundo o advogado de Douglas, Jeniffer se recusou a fazer o exame de corpo de delito. Procurada pelo E+, a assessoria da atriz não retornou até o fechamento da reportagem.

Em 2016, o ator já havia sido acusado de agressão pela ex-noiva, a atriz Rayanne Morais. Ela recebeu "todas as garantias que a Lei Maria da Penha lhe confere" após registrar o caso em uma delegacia. Na época, o ator desmentiu as acusações, as quais chamou de "infundadas".