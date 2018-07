Solteiro, Douglas Sampaio elogia Carol Portaluppi nas redes sociais. Foto: Reprodução/Instagram

O ator Douglas Sampaio, que está solteiro desde que terminou com Rayanne Morais, há duas semanas, usou suas redes sociais para flertar com Carol Portaluppi, filha do técnico do Grêmio Renato Gaúcho, na noite da quinta-feira, 8.

"Se essa criatura fosse minha filha eu não deixava sair sozinha! É Renato, você foi um dos maiores galãs do futebol agora, justo sua filha, musa", escreveu o ator no Twitter junto a fotos de Carol.

Entretanto, alguns seguidores do ator criticaram o modo machista como ele se referiu a Carol e alguns lembraram que ela tem namorado. "Que o 'mino' dela não veja isso", disse uma usuária do Twitter.