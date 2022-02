‘Donda’, de Kanye West, chega a 1,5 bilhão de streams no Spotify

Kanye West lançou 'Donda' em veículos que circularam em várias cidades, como São Paulo. Foto: Danny Moloshok/Reuters

O álbum Donda, do rapper Kanye West, atingiu a impressionante marca de 1,5 bilhão de streams no Spotify. O disco foi lançado em julho do ano passado.

O nome é uma homenagem à mãe de Kanye, Donda West, que morreu em 2007 após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica.

O rapper, que recentemente mudou seu nome oficialmente para Ye, havia revelado o lançamento do 10º álbum de estúdio dele para uma multidão em um estádio em Atlanta. Os ingressos para o evento se esgotaram dois dias antes, logo quando ele anunciou o lançamento do novo disco.

Atualmente, todas as músicas acumulam, pelo menos, mais de 15 milhões de reproduções no Spotify. As mais ouvidas são Praise God, com mais de 186 milhões de streams, e Hurricane, com mais de 200 milhões.

Ouça Hurricane:

Nesta quarta-feira, 16, a Netflix liberou a primeira parte da trilogia que contará a história de Ye. Jeen-Yuhs: A Trilogia Kanye terá um ato lançado por semana e contará os altos e baixos da trajetória do rapper.

*Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais