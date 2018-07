Donald Trump faz reunião com Kanye West: 'Somos amigos há um bom tempo'

Um encontro inusitado fez muito barulho e causou burburinho nas redes sociais: o rapper Kanye West foi até a Trump Tower fazer uma visita para ninguém menos que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Ele subiu para a sala do empresário, onde conversaram por algum tempo.

Ao saírem do elevador no piso térreo, posaram para fotos e foram questionados sobre os motivos da Reunião, apenas Trump respondeu num primeiro momento: "Somos apenas amigos. Ele é um bom homem. Somos amigos há um bom tempo".

Muita gente ficou curiosa por não fazer ideia de quais assuntos a dupla conversou durante o encontro. Outra repórter perguntou quais os temas tratados: "A vida. Estávamos discutindo a vida", disse Trump.

Confira o vídeo abaixo e a reação do público:

Kanye West went from blasting George Bush for not caring about black people to being buddies with Trump. I'm tired.. pic.twitter.com/cAms7Wbx1T