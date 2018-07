Donald Trump disse repetidamente que queria se casar com Brande Roderick

Donald Trump e Brande Roderick. Foto: Reprodução

Donald Trump disse repetidamente que queria 'transar' e se casar com Brande Roderick, ex-participante do Celebrity Apprentice, programa produzido pelo candidato a presidência dos EUA. As informações são do Daily Beast.

Funcionários do programa disseram ao site que os comentários eram feitos nos intervalos do programa, e, quando as câmeras estavam desligadas, os comentários eram mais explícitos. Trump falava a Brande sobre seu "corpo e seus seios perfeitos e incríveis", conforme os funcionários contaram.

Roderick apareceu na oitava temporada do programa, na segunda edição do Celebrity Apprentice, que foi ao ar em 2009, e na 13ª temporada, que foi ao ar em 2013. Na época, o candidato já era casado com Melania, com quem está junto desde 2005.

Durante esse período, Trump fez um monte de comentários sobre a modelo de 42 anos, de acordo com os staffs. "Trump continou a pedindo em casamento e dizendo-a como ela era bonita", um dos funcionários disse.

"Quando ele a convidou para uma nova temporada, ele continuou a pedindo em casamento novamente, dizendo que ele a queria como sua esposa. Era típico de Donald... E estranho", completou outro membro da equipe do reality.

Outra fonte disse como Trump se referia à modelo nos bastidores. Ele dizia "eu f***ria ela, eu a pegaria agora", e ainda completou dizendo que a coisa do 'pedido de casamento' era recorrente.

Num episódio da 13ª temporada do The Apprentice, Trump disse a Brand: "Seria uma bela imagem você de joelhos". Ele disse isso quando, durante uma escolha entre os competidores Brande, Bret Michaels e Latoya Jackson, a modelo ficou de joelhos implorando para não ser demitida.

Então, Trump perguntou: "Com licença, você ficou de joelhos". Roderick respondeu um "sim", e Trump disse que 'seria uma bela imagem' ela se ajoelhando, enquanto deu um sorriso malicioso.