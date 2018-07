Donald Trump confunde sua filha com outra Ivanka e recebe resposta

Donald Trump é um tuiteiro voraz. Conhecido por expressar suas opiniões na rede e usar seu perfil para mandar indiretas - e diretas também - aos 'inimigos', o presidente eleito dos Estados Unidos quis mandar uma mensagem fofa à filha, Ivanka Trump, mas acabou marcando a usuária errada.

Dona do @ivanka, uma moça chamada Ivanka Majic recebeu a seguinte menção de Trump: "@ivanka Trump é ótima, uma mulher com grande caráter e classe."

Ela aproveitou a atenção do futuro presidente e mandou um recado: "E você é um homem com grandes responsabilidades. Gostaria de sugerir [que você tenha] mais cuidado no Twitter e mais tempo estudando #mudançasclimáticas."

Majic disse, em entrevista ao Good Morning Britain, que durante as eleições recebeu diversas menções direcionadas à filha de Trump. "É engraçado porque eu estou recebendo toda essa atenção, mas minha [visão] política não poderia ser mais distante da de Donald Trump", disse.

@realDonaldTrump @drgoodspine And you're a man with great responsibilities. May I suggest more care on Twitter and more time learning about #climatechange. pic.twitter.com/kBMEGZYtig