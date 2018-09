Donald Glover ajuda escoteira que vendeu biscoitos usando sua música

O cantor e ator Donald Glover ajudou uma escoteira que usou uma de suas músicas para vender biscoitos Foto: Mike Blake/Reuters

O cantor e ator Donald Glover conheceu Charity Joy, escoteira de seis anos que fez um vídeo viral com seu pai utilizando a música Redbone, de autoria de Glover (que usa o pseudônimo de Childish Gambino na sua carreira como rapper), para alcançar sua meta de arrecadação com os tradicionais biscoitos que a organização vende nos Estados Unidos.

Durante participação no Late Show with Stephen Colbert, o apresentador do programa mostrou o vídeo para Glover e perguntou o que ele achava. “Isso é muito legal, mas também é maluco porque eu nunca pensei que faria uma música e um dia ela seria usada por uma escoteira para vender biscoitos”, brincou o ator, que disse ter ficado com vontade de experimentar o produto.

Colbert então revelou que Charity e seu pai, Seymour, estavam no estúdio e os chamou para o palco para conhecer Glover. “Aqui fala que faltam 113 caixas para você cumprir a meta, é isso mesmo?”, perguntou o cantor, olhando o formulário de venda de biscoitos. “Então acho que vou comprar todos”, respondeu ao receber a afirmativa de Charity.

Veja abaixo o momento (em inglês).