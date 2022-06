Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, canta 'Estrelinha' em homenagem a filha

Dona Ruth, mãe de Marília Mendonça, participou do show de Henrique e Juliano e soltou a voz ao som de 'Estrelinha', sucesso da cantora sertaneja que morreu em novembro de 2021. Foto: Instagram/@donaruthoficial

No último domingo, 5, a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, subiu ao palco pela primeira vez após a morte da cantora sertaneja. Dona Ruth, como é conhecida pelo público, fez uma participação especial no show da dupla Henrique e Juliano e soltou a voz ao som de Estrelinha, música da Rainha da Sofrência com a dupla Di Paullo & Paulinho.

O último dia 5 de junho marcou sete meses da morte da cantora e Dona Ruth aproveitou o show da dupla para homenagear sua filha.

Apresentação aconteceu no Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO), mesmo local que o corpo de Marília foi velado em novembro de 2021.

Visivelmente emocionada, a mãe de Marília Mendonça recebeu o carinho e apoio de Henrique e Juliano, que eram grandes amigos da Rainha da Sofrência. A performance de Ruth Moreira deixou a platéia e a web emocionada. "Dona Ruth cantando Estrelinha no show do Henrique e Juliano, juro que não estava preparada", escreveu uma internauta.